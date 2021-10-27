Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Апелляционного суда Амстердама по поводу экспонатов выставки "Крым: золото и секреты Черного моря". Она назвала это решение политическим и допустила, что оно поставит крест на музейном сотрудничестве России и других стран, включая Нидерланды.

Ее комментарий опубликован 27 октября в Фейсбуке МИД РФ.

По словам Захаровой, в России до последнего надеялись, что хотя бы сфера культуры останется вне политики.

"Однако с участием Украины в споре в качестве третьей стороны и музейные обмены стали ареной политического противостояния. Руководствуясь исключительно политическими мотивами, голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что "скифское золото" является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены данные артефакты и который никогда не покидали", - сказала Захарова.

Она добавила, что решение Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран. Он "ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами", сказала дипломат.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как Украина выиграла суд за "скифское золото" и почему его пока не отдают.

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