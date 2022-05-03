В захваченном Россией Мелитополе утром прогремел взрыв. По сообщениям местных СМИ, на одной из улиц взорвался заминированный скутер.

Соответствующее видео появилось в телеграмм-каналах.

По данным СМИ, в домах рядом выбило окна, поврежден фасад магазина. Информация о пострадавших сейчас уточняется.

Ранее мы писали, что россияне организовали в захваченных Мелитополе и Бердянске первомайские митинги.

Также сообщалось, что войска РФ вывезли из Мелитополя в Чечню сельхозтехнику на $5 миллионов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.