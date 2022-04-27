Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин прокомментировал вчерашние взрывы в Полтаве. По его словам, эта была стрельба из гранатомета.

Об этом Лунин написал в своем Telegram-канале.

По его словам, около 22:45, правоохранители получили от жителей переулка Ломаного в Полтаве сообщение о звуке, похожем на взрыв.

Прибывшая на место полиция обнаружила предмет, похожий на спусковое устройство гранатомета РПГ-22.

Стрелка пока не нашли.

Напомним, ранее в Полтавской области уничтожили нефтеперерабатывающий завод.

Также сообщалось об обстреле военного аэродрома Миргорода.

Кроме того, недавно россияне нанесли ракетный удар по ферме в Полтавской области, в результате которого погиб гражданский.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

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