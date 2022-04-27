Вчерашние взрывы в Полтаве были стрельбой из гранатомета - губернатор
Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин прокомментировал вчерашние взрывы в Полтаве. По его словам, эта была стрельба из гранатомета.
Об этом Лунин написал в своем Telegram-канале.
По его словам, около 22:45, правоохранители получили от жителей переулка Ломаного в Полтаве сообщение о звуке, похожем на взрыв.
Прибывшая на место полиция обнаружила предмет, похожий на спусковое устройство гранатомета РПГ-22.
Стрелка пока не нашли.
Напомним, ранее в Полтавской области уничтожили нефтеперерабатывающий завод.
Также сообщалось об обстреле военного аэродрома Миргорода.
Кроме того, недавно россияне нанесли ракетный удар по ферме в Полтавской области, в результате которого погиб гражданский.
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