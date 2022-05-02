Российские войска вывезли из захваченного Мелитополя всю сельскохозяйственную технику из дилерского центра и отправили ее в Чечню. Стоимость оборудования оценивается в пять миллионов долларов.

Об этом со ссылкой на местного украинского бизнесмена сообщает CNN.

Сообщается, что оборудование было вывезено из дилерского центра "Агротек".

По словам источника, процесс начался с захвата двух комбайнов, трактора и сеялки. В течение следующих нескольких недель забрали все остальное: всего 27 единиц сельхозтехники. В общей сложности она оценивается почти в 5 миллионов долларов. Одни только комбайны стоят по 300 000 долларов каждый.

Однако, как сообщает бизнесмен, когда комбайны пригнали в Чечню, то не смогли их даже включить, потому что технику заблокировали дистанционно. Теперь единственный способ что-то заработать на украденном - разобрать технику на запчасти.

Ранее мы писали, что Россия украла на оккупированных территориях Украины сотни тысяч тонн зерна.

Вместе с тем, сообщалось, что в Запорожской ОВА опровергли кражу скифского золота из Мелитополя россиянами.