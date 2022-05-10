В настоящее время в Украине находится 97 батальонно-тактических групп (БТГ) российских войск - по сравнению с 92 БТГ, о которых речь шла 28 апреля.

Об этом сообщил представитель Минобороны США на брифинге.

"Нередко они перебрасывают одну или две БТГ с Донбасса обратно в Россию для переоснащения или пополнения запасов, а затем возвращают их обратно", - сказал чиновник.

"Но в целом они добавили около пяти БТГ, и все эти БТГ находятся либо на востоке, либо на юге Украины", - добавил представитель Пентагона.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявляют, что армия России действует на Слобожанском и Донецком направлениях активно, но без успеха.

Также "Страна" писала, что в Пентагоне сообщили, сколько российских военных остались в Мариуполе.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.