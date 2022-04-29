Россия ввела в Украину 92 батальонные тактические группы. Еще 20 стоят наготове на территории РФ.

Об этом со ссылкой на официальных лиц Вашингтона сообщил журналист издания The Foreign Policy Джек Детч.

Отметим, что неделю назад сообщалось о 85 таких группах. То есть за неделю было введено дополнительно семь батальонных тактических групп.

В одной БТГ - от 700 до 1000 военных.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что на Донбассе держит оборону 40-тысячная группировка ВСУ.

В Генштабе ВСУ заявляют, что армия России действует на Слобожанском и Донецком направлениях активно, но без успеха.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.