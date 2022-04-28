У США есть информация, что планы России по дальнейшему вторжению в Украину включают в себя принудительную капитуляцию демократически избранного правительства Украины, включая роспуск всех местных муниципальных органов власти в Украине.

Об этом заявил посол США Майкл Карпентер в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Планы нового правительства и новой конституции разрабатываются российскими официальными лицами и так называемыми "сепаратистами". Это планирование включает мораторий, запрещающий законным украинским лидерам и тем, кто поддерживает законное правительство Украины, занимать руководящие должности", - пояснил Карпентер.

Посол США назвал этот шаг "сценарием России" и также сослался на планы Кремля "провести фиктивные референдумы в тщетной попытке узаконить свое незаконное вторжение и установить контроль над этими территориями".

Напомним, мэр Херсона заявил, что вместо "референдума" россияне попытаются "присоединить" регион к Крыму.

Также "Страна" сообщала, что по данным российских СМИ, оккупированную РФ Херсонскую область с 1 мая планируют перевести в рублевую зону.