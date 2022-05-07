Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус приехал с рабочим визитом в Украину. Он планирует оценить, как можно увеличить поддержку со стороны организации.

Об этом гендиректор сообщил в своем Twitter.

"Прибыл в Украину. Будучи ребенком войны, я знаю, что чувствуют дети и взрослые, оказавшиеся в ловушке этой войны. Я хочу оценить, как ВОЗ может увеличить нашу поддержку им", - отметил Гебрейесус.

По его словам, он встретится с сотрудниками ВОЗ в Украине, которые проделывают колоссальную работу в чрезвычайно сложных условиях.

Ранее мы также писали, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 мая, призвал федерального канцлера Германии Олафа Шольца сделать "мощный шаг" и посетить Киев 9 мая, когда Россия отмечает победу Советского Союза во Второй мировой войне.

Тем временем война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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