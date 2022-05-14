В субботу, 14 мая, идет уже 80-й день войны в Украине после российского вторжения 24 февраля.

Украинские войска постепенно отодвигают фронт от Харькова. Под Изюмом россияне медленно продвигаются через укрепленные районы ВСУ.

Противник пытается окончательно захватить Рубежное в Луганской области. В тыл группировка украинских войск, которые находятся в Лисичанске и Северодонецке, пытаются зайти российские войска, переправившись через Северский Донецк в районе села Белогоровка.

Генштаб сообщал, что следует ожидать усиления атак на "Азовсталь", учитывая эвакуацию гражданских.

О том, как прошел вчерашний день читайте в итогах за 13 мая.

Тем временем в Украине сложная ситуация с занятостью. Без работы осталось более 4 миллионов человек, а работодатели "закручивают гайки".

Появляются и новые виды заработка, например, валютные челноки, которые зарабатывают на разнице курса в Украине и за границей.

Ниже онлайн-хроника из главных новостей сегодняшнего дня. Материал обновляется.

14 мая

10.25 Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал слова Арестовича о "прое@анном Херсоне", с которым "будем разбираться".

"Все выводы, что, кто и где "проморгал" будем делать, когда выиграем эту войну. И тогда будем делать выводы. Хотелось бы ко всем обратиться, в том числе к господину Арестовичу. Не надо сейчас поднимать вопрос, кто, где и в чем виноват. Нужно быть сплоченными и вместе идти к победе", - заявил чиновник во время визита в Николаев.

10.17 Институт изучения войны (США) рассуждает о возможных сценариях развития ситуации.

Структура, которая входит в экспертный пул Пентагона, считает, что Россия намерена в ближайшие месяцы аннексировать оккупированные юг и восток Украины и включить их в свой состав.

Далее на эти регионы распространится доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты российской территории. Что, по мнению "Института", угрожает Украине и ее партнерам ядерной атакой в случае попытки отбить эти области назад.

Американцы полагают, что это связано с трудностями военной кампании, которую начала Россия. По их мнению, обычными вооружениями Москва не может достичь заявленных целей "безопасности Донбасса", поэтому будет включен сценарий аннексии уже захваченных территорий.

Есть и второй вариант развития событий - Кремль сочтет, что сил у него достаточно и продолжит военную операцию. Но в этом случае "плохое руководство и украинское контрнаступление" может привести российскую армию к коллапсу.

Но если Путин поймет свою "военную слабость", он, скорее всего, поторопится с аннексией и быстро введет ядерное сдерживание - в попытке сохранить контроль над той территорией, которую в настоящее время оккупирует Россия.

"Институт" считает, что этот вариант может иметь "разрушительные последствия для долгосрочной жизнеспособности украинского государства". Поэтому Западу нужно срочно поддержать украинское контрнаступление и сорвать этот сценарий.

Правда, сами же эксперты уточняют, что на данный момент Запад и Киев имеют невысокие шансы провести такое контрнаступление и предотвратить аннексию территорий.

Отметим, что свою сегодняшнюю сводку британская разведка (https://t.me/stranaua/42067) также посвятила теме присоединения украинских областей к России.

10.11 Пишут об обстрелах Николаева. Над городом поднимается дым.

09.51 Еще несколько заявлений Шольца по итогам вчерашнего разговора с Путиным.

- канцлер заявил, что не увидел у Путина желания менять подходы по украинскому вопросу. Шольц упрекнул его "отсутствии реализма"

- единственной возможностью снятия санкций с России является мирное соглашение Москвы с Киевом.

09.38 Новая сводка британской разведки посвящена ситуации в Херсоне.

Судя по тому, что назначенные Россией "власти" региона заговорили о включении в состав РФ, в Лондоне делают вывод, что это и был базовый сценарий российского вторжения.

"Главная первоначального плана вторжения России, скорее всего, заключалась в использовании сфальсифицированных референдумов для передачи большинства регионов Украины под долгосрочную пророссийскую власть.

Тот факт, что России удалось только навязать пророссийское местное руководство в Херсоне, подчеркивает неспособность добиться прогресса в достижении политических целей в Украине", - пишет разведка.

Лондон считает, что в Херсоне большинство будет против присоединения к России, но РФ "наверняка будет манипулировать результатами [референдума], чтобы показать явное большинство в пользу выхода из Украины".

09.22 Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с завода "Азовсталь".

Речь идет о тяжелораненых, сообщила "Суспильному" вице-премьер Ирина Верещук.

На предприятии сейчас порядка 600 раненых - такие данные приводили ранее в "Азове".

09.15 Сегодня в Германии зарегистрировано более 700 тысяч украинских беженцев, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные МВД.

Украинцы составляют 93% от всех иностранцев, которые стали на учет в Германии. 40% украинских беженцев - это дети и 81% женщины.

При этом в Германии допускают, что часть этих людей уже вернулись домой, в Украину или переехали в другие страны Евросоюза.

Всего из Украины, по данным ООН, выехало более шести миллионов человек.

09.02 Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Россия может первой применить ядерное оружие, "если это будет грозить существованию Российской Федерации".

Журавлев является первым запредом комитета Госдумы по обороне.

Темы ядерного оружия он коснулся, рассуждая о перспективе Третьей мировой войны.

08.35 На острове Змеиный россияне пытаются установить системы ПВО, заявил спикер Одесской областной ВГА Сергей Братчук.

Ранее в украинской разведке уже сообщали, что несколько таких систем уже развернуто на Змеином.

08.02 Советник главы МВД Виктор Андрусив заявил о третьей фазы войны, к которой перешла Россия.

Он считает, что на первой фазе РФ планировала оккупировать Украину быстро, "за несколько дней", но эти планы провалились.

На второй фазе целью было окружение ВСУ на востоке страны, но и это не удалось.

Теперь, с точки зрения Андрусова, наступила третья фаза, когда войска РФ начинают готовиться к обороне рубежей, на которых остановились.

По его мнению, сейчас руководство России пытается затянуть войну и рассчитывает на то, что Запад, опасаясь тяжелых последствий в экономике, сядет с Кремлем за стол переговоров.

Впрочем, очевидно, что наступательных действий на Донбассе РФ не прекращает. Поэтому по крайней мере от планов по захвату всего региона, до его административных границ, в Москве явно не отказались.

И в этом смысле говорить о переходе к обороне пока, конечно, рано.

07.15 В оккупированный Херсон приехала вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова. Она провела встречу с "главой военно-гражданской администрации" Владимиром Сальдо.

Обсуждали поставки гуманитарной помощи в регион. А также "искажение истории", которое теперь, по словам Кузнецовой, закончится.

Вице-спикер передвигалась по Херсону в бронежилете. Не снимала она его и в здании областной администрации.

06.35 Американский Институт изучения войны полагает, что у Украина скорее всего выиграла битву за Харьков.

Москва ведет упорядоченный вывод своих сил из-под Харькова, не пытаясь удерживать позиции.

То есть крупномасштабных боев за освобожденные населенные пункты РФ не ведет, признают военные эксперты из США.

Тем не менее, Харьков россиянам окружить не удалось, эти планы можно считать проваленными.

Целью ВСУ на данный момент "Институт" называет нарушение коммуникаций между Белгородской областью и группировкой противника, которая действует на изюмском направлении.

Однако, считают эксперты, эти линии коммуникаций во многом для украинцев недоступны. Особенно к востоку от Харькова, где стоит водная преграда - Северский Донец.

06.00 Утренняя сводка Генштаба.