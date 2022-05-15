Украина победила на Евровидении-2022. Группа Kalush Orchestra получила 631 балл по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей.

На втором месте - Британия, у нее 466 баллов, на третьем - Испания с 459 баллами.

После оглашения результатов конкурса солист группы Kalush Orchestra, выйдя на сцену, прокричал "Слава Украине!"

Напомним, что букмекеры после двух полуфиналов Евровидения-2022 ставили на победу Украины. А к концу выступлений в финале Евровидения ставки на победу Украины взлетели до рекордных показателей.

Мы публиковали полное видео выступления украинской группы Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022.

Также мы писали, что лидер Kalush Orchestra после выступления в финале конкурса со сцены призвал помочь "Азовстали" и Мариуполю. Между тем, по словам директора коллектива Николая Кучерявого, Kalush Orchestra запретили показывать на Евровидении номер, который имел четкий месседж о войне в нашей стране.

"Страна" подробно рассказывала, как проходил финал Евровидения-2022.