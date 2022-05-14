Появилось полное видео выступления группы Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022 в итальянском Турине.

Зрители очень бурно реагировали на выступление украинцев, а в конце лидер группы со сцены обратился к мировому сообществу с призывом спасти защитников Мариуполя.

В соцсетях после выступления украинцев стали обсуждать, что перформанс "Калуша" может стоить группе победы на конкурсе и даже грозить дисквалификацией.

Отметим, что ранее директор группы Николай Кучерявый в эфире национального телемарафона рассказывал, что Kalush Orchestra запретили показывать на Евровидении номер, который имел четкий месседж о войне в нашей стране.

"Сначала наш номер имел достаточно сильное и четкое выражение о войне в Украине и четкий месседж. Но нам его запретили, ссылаясь на политизацию нашего номера..." - сообщал он.

Между тем, букмекеры ставят на победу Украины на Евровидении. После второго полуфинала вероятность победы группы Kalush Orchestra, по их данным, составляла 57%.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о финале Евровидения-2022, который проходит сегодня в Турине.