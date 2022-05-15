Член украинского жюри Евровидения, певица Ирина Федишин недоумевает, как Польша получила от нашего жюри 0 баллов, если как минимум один человек из пятерых - она сама - отдала полякам 10 баллов.

Федишин публикует соответствующую фотографию своего бланка для голосования.

"Как так получилось, что для Польши получилось 0 баллов? Я не знаю ответа на этот вопрос… Мы искренне благодарны польскому правительству и народу за все, что они для нас делают: предоставляют убежища для женщин и детей, передают огромную гуманитарную помощь и всячески поддерживают Украину. Это неоценимо. Мне жаль, что так вышло. Не знаю, как голосовали другие, мои баллы для Польши – 10", - написала Федишин в Фейсбуке.

Кроме Ирины в украинское жюри входили еще четыре человека.

Напомним, представитель Польши Ochman исполнил на конкурсе песню "River" и занял в финале 12-е место со 151 баллом. Украинские телезрители оценили выступление поляка в 12 баллов.

Поляки же дали Украине максимальный бал.

Напомним, после победы на Евровидении Kalush Orchestra выпустили клип на песню "Стефания", снятый на фоне разрушенных войной городов Киевщины.

Также лидер Kalush Orchestra со сцены призвал помочь "Азовстали" и Мариуполю.