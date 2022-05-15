Поезд из Киева в Ивано-Франковск будет называться "Стефания Экспресс" - в честь песни "Стефания", с которой украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении в 2022 году.

Об этом говорится в сообщении главы правления украинского железнодорожного перевозчика "Укрзализныця" Александра Камышина.

"Это будет первый в мире поезд, названный в честь мамы", - отметил Камышин.

Он сообщил также, что вокзалы Киева, Калуша и Ивано-Франковска будут приветствовать этот поезд песней "Стефания".

"Это песня о моей маме. Я никогда не посвящал ей песни и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесными. Но я знаю, что она точно заслуживает этой песни", - рассказал о композиции основатель группы Kalush Orchestra Олег Псюк.

Скриншот: Telegram/#залізні_зміни

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" возобновляет регулярное курсирование скоростного поезда Интерсити+ сообщением "Киев - Днепр".

Также "Страна" рассказывала, что недавно начал курсировать поезд "Интерсити" из Киева в польский Перемышль. Из Киева он будет ежедневно отправляться в 17:00. Прибытие в Польшу - 05:00. Из Перемышля выезд в 08:00, прибытие в Киев - 20:43.