"Укрзализныця" прекращает курсирование эвакуационных поездов из-за существенного уменьшения спроса на рейсы. При этом компания оставит один рейс для эвакуации людей из Покровска Донецкой области.

Об этом заявил глава УЗ Александр Камышин на брифинге.

"Железная дорога продолжает работать по графику. Мы заканчиваем эвакуационную программу. Мы продолжаем ее только в направлении из Донбасса. У нас на вчера - только один эвакуационный поезд. И все больше людей пользуется нормальным регулярным сервисом "Укрзализныци", - сообщил он.

Камышин добавил, что за 12 мая компания перевезла 30 тысяч пассажиров и только 177 из них - эвакуационными поездами.

"При этом мы продолжаем предоставлять эвакуационный сервис, где он действительно нужен. Мы его сейчас делаем с Покровском и будем делать до тех пор, пока это потребуется. Все меньше и меньше людей пользуется им, но это люди, у которых ограничена мобильность и железная дорога - единственный способ уехать", - уточнил глава УЗ.

Ранее "Укрзализныця" сообщила о восстановлении 14 маршрутов поездов после обстрелов железнодорожной инфраструктуры Россией.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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