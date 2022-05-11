"Укрзализныця" возобновила 14 маршрутов поездов после обстрелов России по железным дорогам
"Укрзализныця" сообщает о восстановлении 14 маршрутов поездов после обстрелов железнодорожной инфраструктуры Россией.
Уже с 12 мая будут открыты предварительные продажи на 20 суток по следующим рейсам:
- №7/8 Киев – Черновцы;
- №29/30 Киев – Ужгород;
- № 41/42 Днепр – Львов;
- №43/44 Ивано-Франковск – Киев;
- №91/92 Львов – Киев;
- №97/98 Ковель – Киев;
- №749/750 Киев – Ивано-Франковск;
- № 779/780 Сумы – Киев;
- № 139/140 Киев – Каменец Подольский;
- №145/146 Львов – Ужгород;
- № 769/770 Киев – Каменец-Подольский;
- № 757/758 Киев – Могилев-Подольский;
- № 789/790 Кропивницкий – Киев;
- №791/792 Кременчуг – Киев.
Ранее "Страна" рассказывала, как удары по инфраструктуре меняют пассажирские и товарные перевозки.
Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.