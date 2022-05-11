"Укрзализныця" сообщает о восстановлении 14 маршрутов поездов после обстрелов железнодорожной инфраструктуры Россией.

Уже с 12 мая будут открыты предварительные продажи на 20 суток по следующим рейсам:

№7/8 Киев – Черновцы;

№29/30 Киев – Ужгород;

№ 41/42 Днепр – Львов;

№43/44 Ивано-Франковск – Киев;

№91/92 Львов – Киев;

№97/98 Ковель – Киев;

№749/750 Киев – Ивано-Франковск;

№ 779/780 Сумы – Киев;

№ 139/140 Киев – Каменец Подольский;

№145/146 Львов – Ужгород;

№ 769/770 Киев – Каменец-Подольский;

№ 757/758 Киев – Могилев-Подольский;

№ 789/790 Кропивницкий – Киев;

№791/792 Кременчуг – Киев.

Ранее "Страна" рассказывала, как удары по инфраструктуре меняют пассажирские и товарные перевозки.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.