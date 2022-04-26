В Украине запустили эвакуационный медицинский поезд, в котором есть вагон интенсивной терапии. Ним можно эвакуировать больных и раненных людей из горячих точек и сразу оказывать им первую медицинскую помощь.

Об этом сообщает Минздрав в Facebook.

На сегодняшний день такими поездами из зон боевых действий уже перевезено около 300 пациентов вместе с членами их семей.

"Вместе с тем "Врачи без границ" ищут украинских специалистов, которые могут приобщиться к работе команды эвакуационного поезда. Сейчас есть потребности в медсестрах/медбратах интенсивной терапии, которые легко приспосабливаются к работе в новых условиях и готовы работать в разных регионах", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украину для помощи раненым планируют выехать более тысячи немецких врачей.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.