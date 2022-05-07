"Укрзализныця" восстановила железнодорожный мост через реку Ирпень. С 7 мая через восстановленный мост возобновляется движение пригородных поездов, курсирующих в деоккупированные населенные пункты Киевской области: Бучу, Ирпень, Ворзель, Бородянку и другие. Об этом сообщила "Укрзализныця".



С 7 мая начнет ежедневно курсировать поезд №6630 Бородянка - Святошино. Он будет отправляться из Бородянки в 19:10 и прибывать на станцию ​​Святошино в 20:11.

С 8 мая восстановленным участком начнут курсировать следующие поезда:

№6603 Святошино - Бородянка будет отправляться со станции Святошино в 05:20 и прибывать в Бородянку в 06:27;

№6608 Бородянка 0 Святошино будет отправляться из Бородянки в 06:40 и прибывать на станцию ​​Святошино в 07:40;

№6619 Святошино - Бородянка будет отправляться со станции Святошино в 17:52 и прибывать в Бородянку в 18:59.

Поезда будут делать остановки на станциях Макийчуково, Клавдиево, Немешаево, Кичеево, Ворзель, Стеклозаводская, Буча, Лесная Буча, Ирпень, Беличи, Новобеличи. На станции Святошин возможны удобные пересадки на кольцевую электричку как в направлении Сырца, Почайны и Троещины, так и Центрального железнодорожного вокзала, Выдубичей и Дарницы.

"В ближайшие дни также планируется возобновить курсирование поездов дальнего сообщения по восстановленному мосту в направлении Коростеня. Рассматривается 12 маршрутов, из них 3 международных", - говорится в сообщении.

Скриншот: Telegram/Укрзалізниця

Ранее "Страна" разбиралась, как удары по инфраструктуре меняют пассажирские и товарные перевозки.

Также мы писали, что "Укрзализныця" возобновляет регулярное курсирование скоростного поезда Интерсити+ сообщением "Киев - Днепр".