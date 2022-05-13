В Киев массово потянулись возвращенцы - судя по статистике "Укрзалызныци". Также падает число эвакуирующихся.

Большинство поездов из западных регионов Украины в Киев заполнены более чем на 95%.

Об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин.

"Больше всего сейчас людей едет с запада в Киев. У нас почти все такие рейсы заполнены более чем на 95%. Мы посчитали, что ежедневно в Киев возвращается только по железной дороге не менее 11 тысяч человек", - рассказал Камышин.

Он также добавил, что возвращаются пассажиры из-за границы по железной дороге в Украину. Так, с 1 по 11 мая уже вернулось по железной дороге не менее 10 тысяч пассажиров из Европы.

"За май компания перевезла 250 тысяч пассажиров, из которых эвакуационными поездами – всего 10 тысяч, а это не больше 4%. На вчера у нас было 177 человек из Покровска во Львов и 30 тысяч регулярных пассажиров", - пояснил глава "Укрзализныци".

Ранее мы писали, что по данным ООН, с начала войны из Украины выехали более шести миллионов человек.

Также "Страна" сообщала, что Украина получила от США, Норвегии и Австрии полмиллиарда евро на здравоохранение, гуманитарку и беженцев.