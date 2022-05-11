Украинские беженцы смогут получить больничный даже за границей. Фото: Twitter

В Украине разрешили оформление электронных больничных для переселенцев за границей, которые стали временно нетрудоспособными.

Об этом сообщили в Минздраве.

Чтобы оформить электронный больничный, нужно связаться со своим семейным\лечащим врачом через мессенджер или электронную почту и предоставить ему подтверждение оснований для получения нетрудоспособности.

Если документ был получен за границей, врач может попросить его перевод на украинский язык.

Основанием для оформления нетрудоспособности может служить:

  • заболевание или травма общего характера;
  • уход за больным ребенком;
  • беременность и роды;
  • ортопедическое протезирование.

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Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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