В Украине разрешили оформление электронных больничных для переселенцев за границей, которые стали временно нетрудоспособными.

Об этом сообщили в Минздраве.

Чтобы оформить электронный больничный, нужно связаться со своим семейным\лечащим врачом через мессенджер или электронную почту и предоставить ему подтверждение оснований для получения нетрудоспособности.

Если документ был получен за границей, врач может попросить его перевод на украинский язык.

Основанием для оформления нетрудоспособности может служить:

заболевание или травма общего характера;

уход за больным ребенком;

беременность и роды;

ортопедическое протезирование.

Ранее пенсионный фонд выпустил инструкцию по оформлению пенсии онлайн.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.