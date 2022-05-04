Появилась инструкция от Пенсионного фонда Украины о том, как подать заявку на назначение пенсии, не выходя из дома. Сделать это можно в режиме онлайн тем, кто сейчас не может подать такую заявку в обычном режиме.

Перед подачей онлайн-заявления нужно подготовить сканы документов (их перечень на Портале ПФУ) и подключить СМС-информирование от Пенсионного фонда.

Чтобы подать заявление на пенсию, необходимо:

Авторизоваться с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись)

В левом боковом меню найти раздел "Относительно пенсионного обеспечения" и найти "Заявление на назначение пенсии".

Заполнить все необходимые поля анкеты

Загрузить весь пакет необходимых для назначения пенсии документов сканами

Проверить данные, подписать заявление и отправить в пенсионный фонд

Также в инструкции указаны требования к скан-копиям документов.

Инфографика: Пенсионный фонд

Ранее мы рассказывали, что в оккупированном Бердянске анонсировали перевод пенсионных и социальных выплат на рубли. Об этом сообщил самопровозглашенный "мэр" города Александр Сауленко.

Также "Страна" писала, что глава Минфина рассказал о ситуации с пенсиями и зарплатами бюджетникам.