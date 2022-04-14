Пенсии и заработные платы работникам бюджетной сферы будут выплачены в срок и в полном объеме.

Об этом во время информационного телемарафона заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Мы готовимся максимально осуществлять все расходы. В первую очередь - выплаты пенсий, заработных плат. Это защищенные расходы, они будут осуществлены вовремя и в полном объеме. Поэтому никаких оснований, что будут задержки, нет. Мы стараемся максимально перекрыть отсутствие или потерю доходов за счет других источников", - сказал он.

По словам Марченко, государственный бюджет пополняется сейчас за счет военных облигаций и международной помощи.

Ранее в правительстве не исключали, что с мая, если ситуация с наполняемость бюджета не улучшится, то придётся сокращать социальные статьи расходов.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что в Украине досрочно выплатят пенсии за апрель жителям шести областей.

Также сообщали, что как получить пенсии и выплаты в условиях военного времени в "Укрпочте".

Кроме того, писали, учителям школ объявили, что с 14 марта из-за простоя им начисляют только 2/3 зарплаты.