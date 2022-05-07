Сегодня на заседании Кабинета министров был утвержден экспериментальный проект, который позволит украинцам оформить заграничный и внутренний паспорт одновременно.

Об этом новшестве сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

Это должно минимизировать затраты времени на получение или восстановление документов, что имеет особое значение в условиях военного времени.

Когда заработает проект - пока неизвестно.

Ранее мы писали, что украинцы за границей смогут бесплатно оформить удостоверение личности. Со временем документ появится в "Дие".

Также "Страна" сообщала, что беженцам из Украины снова разрешили выезжать за границу по внутреннему паспорту.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.