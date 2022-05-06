В Украине отменили упрощенный режим вывоза домашних животных в страны Европейского Союза, который был введен после вторжения РФ.

Об этом сообщила супруга президента Украины Елена Зеленская в своем Telegram-канале.

По новым правилам, которые распространяются на собак, кошек и хорьков, животное должно быть:

идентифицировано с помощью микрочипа;

вакцинировано от бешенства (прививка действует) ;

иметь актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;

иметь действительный паспорт европейского образца или сертификат о состоянии здоровья.

Если животное не имеет чего-либо из вышеперечисленного списка, необходимо обратиться к пограничникам. "В Польше, к примеру, питомцу бесплатно проведут маркировку и вакцинируют от бешенства", - написала Зеленская.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 71-го дня войны.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.