В Украине усложнили правила для вывоза животных в страны ЕС
В Украине отменили упрощенный режим вывоза домашних животных в страны Европейского Союза, который был введен после вторжения РФ.
Об этом сообщила супруга президента Украины Елена Зеленская в своем Telegram-канале.
По новым правилам, которые распространяются на собак, кошек и хорьков, животное должно быть:
- идентифицировано с помощью микрочипа;
- вакцинировано от бешенства (прививка действует) ;
- иметь актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;
- иметь действительный паспорт европейского образца или сертификат о состоянии здоровья.
Если животное не имеет чего-либо из вышеперечисленного списка, необходимо обратиться к пограничникам. "В Польше, к примеру, питомцу бесплатно проведут маркировку и вакцинируют от бешенства", - написала Зеленская.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 71-го дня войны.
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