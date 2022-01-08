В Испании официально признали кошек и собак разумными существами и законными членами семьи. Теперь у них будет идентификационная карта, информацию о которой внесут в национальную базу данных.

Об этом сообщает издание El Pais.

"Животные в Испании больше не будут иметь статус объекта, их нельзя будет изъять, покинуть, плохо с ними обращаться или разлучить их с одним из владельцев в случае развода супругов. При этом изменения законодательства касаются всех животных, независимо от того, домашние они или дикие", - сказано в сообщении.

Теперь во время разводов суд, равно как и с детьми, будет решать, кому заботиться о любимце. Кот или собака достанутся тому, у кого лучше финансовая состоятельность.

Кроме того, суды при разводе могут ограничить родителям возможность видеть своих детей, если окажется, что они жестоко обращались со своими домашними животными.

Домашних питомцев также можно будет включать в завещания.

Если ни один из наследников не захочет стать опекуном животного, его могут передать третьему лицу для ухода и защиты.

Кроме того, в обновленном законодательстве говорится, что если кто-то нашел потерянное животное, то его следует передать владельцу или человеку, который за ним ухаживает, если нет признаков, что животное оставили специально или что над ним издевались. В таком случае нужно будет уведомить об этом соответствующие органы.

Ранее "Страна" сообщала, что Папа Римский Франциск заявил, что люди, которые предпочитают заводить животных вместо детей, проявляют таким образом эгоистические повадки.

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