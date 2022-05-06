На портале "Дия" теперь можно изменить фамилию, имя, отчество и местонахождение физического лица предпринимателя онлайн.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Не нужно идти в городской совет, ЦНАП или к нотариусу, ждать в очереди, платить 250 грн, чтобы подать заявление и снова ждать несколько суток, пока его обработают", - пишет министр.

Теперь можно просто за несколько минут заполнить заявку в "Дие", за сутки ее рассмотрят и стоить это будет 190, а не 250 грн.

Ранее частным предпринимателям разрешили подавать заявки на восстановление поврежденного имущества в "Дие".

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.