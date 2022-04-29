В оккупированной Россией части Запорожской области предпринимателей заставляют переходить на рубли, а также торговать товарами из Крыма.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

В частности, по данным местных властей, в селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района оккупационная комендатура требует от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга при условии отсутствия на полках магазинов товаров украинского производства.

"Украинских предпринимателей активно агитируют торговать товарами из Крыма и вводить "рублевую зону", - сообщает Запорожская ВГА.

Напомним, ранее мы сообщали, что оккупированную РФ Херсонскую область с 1 мая планируют перевести в рублевую зону.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.