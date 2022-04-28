Утром в четверг, 28 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. В настоящее время известно о трех пострадавших, среди них - ребенок.

Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram-канале.

Ракета прилетела в частный сектор. По предварительным данным, повреждены два дома. В ОВА сообщают, что удар был нанесен российской авиацией. Они применили ракеты Х-55 класса "воздух-земля".

Напомним, разведка Британии сообщала, что ВСУ готовят Запорожье к возможной атаке РФ.

Также Арестович говорил, что в направлении Гуляйполя и Запорожья идут тяжёлые бои.

Вместе с тем, позавчера войска РФ ударили ракетами по запорожскому предприятию. Повреждены инфраструктурные объекты, есть погибший.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.