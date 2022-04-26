Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отчитался о ситуации в зоне ведения боевых действий.

Согласно озвученной им информации, главное изменение - ситуация в Приднестровье. Арестович связал ракетные удары в районе Белгород-Днестровского с вероятным наступлением РФ в Бессарабии. Украина находится на связи с Молдовой по этому вопросу.

Основные усилия РФ концентрируются в направлении Попасной и Северодонецка, где они пытаются окружить силы ВСУ.

Второе направление - от Изюма на Славянск и Краматорск.

Третье - в направлении Марьинки и Авдеевки. Все атаки врага безуспешны, говорит Арестович.

В направлении Гуляйполя и Запорожья идут тяжёлые бои. "Чрезвычайные усилия" противник концентрирует в направлении Кривого Рога.

В районе "Азовстали" украинские войска, по словам Арестовича, проводят вылазки. В плен они сдаваться не будут, как предлагал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, Арестович анонсировал контрнаступление Украины, как только Киев получит тяжелое вооружение.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.