У Минцифры нет намерения вводить систему выдачи повесток для призывников через украинский электронный сервис государственных услуг "Дия".

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информацию от пресс-службы министерства.

"Уточнили у команды. Мы такую информацию не можем подтвердить. Не знаем, кто ее распространяет", - сообщила представитель пресс-службы.

Слухи о том, что Минцифры планирует добавить в "Дию" функцию выдачи повесток, ранее появились в соцсетях.

Тем временем в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №7268, которым предлагается наказывать мужчин призывного возраста за незаконное пересечение границы во время войны. Максимальная санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.