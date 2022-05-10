Число внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 8 млн человек. При этом 2,7 млн ​​человек вернулись домой.

Об этом сообщает Международная организация по миграции (МОМ).

Такие показатели на 24% больше по сравнению с первым отчетом, опубликованным 16 марта.

"Потребности внутренне перемещенных лиц и всех пострадавших от войны в Украине растут каждый час. Доступ к населению, нуждающемуся в помощи, остается сложной задачей в условиях активных боевых действий, но наши команды готовы и в дальнейшем оказывать срочную помощь в Украине и соседних странах", - сказал гендиректор МОМ Антониу Виторино.

Исследование, проведенное в период с 17 апреля по 3 мая, показывает, что перемещенные лица нуждаются в финансовой поддержке. Две трети опрошенных назвали денежную помощь одной из своих нужд по сравнению с 49% – в начале войны. Более 70% заявили, что воспользовались бы денежной помощью для покрытия расходов на питание и медицинское обслуживание.

Еще одной ключевой потребностью называют жилье. В целом в Украине 9% всех опрошенных отметили, что их дома повреждены или разрушены. Среди внутренне перемещенных лиц эта цифра достигает 27%.

В то же время более 2,7 млн ​​человек вернулись домой.

Ранее министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что внутренние переселенцы в Украине получат статус безработных и пособие. По словам министра, президент подписал закон об упрощении регистрации безработных и дополнительных стимулах работодателям при трудоустройстве переселенцев.

Напомним, война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.