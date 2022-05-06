Внутренние переселенцы в Украине получат статус безработных и пособие.

Об этом сообщает министр экономики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.

По словам министра, президент подписал закон об упрощении регистрации безработных и дополнительных стимулах работодателям при трудоустройстве переселенцев.

Теперь статус безработного и назначения пособия по безработице будет предоставляться с первого дня регистрации в центре занятости – и оффлайн, и онлайн.

Напомним, работодатели, которые будут нанимать внутриперемещенных лиц к себе на работу, получат 6500 грн за каждого трудоустроенного. Компенсацию можно получать за первый и второй месяц работы вынужденного переселенца.

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