В Киеве внутренне перемещенные лица, зарегистрировавшиеся после 24 февраля 2022 года, смогут получить сертификат на покупки в сети "Сильпо" на 500-4500 грн. Об этом сообщает Киевская городская ассоциация Красного креста.

Сертификаты могут получить:

люди с инвалидностью I группы (при себе иметь: паспорт, идентификационный код, справку о статусе переселенца, справку о назначении группы инвалидности);

семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет (при себе иметь: паспорт, справку переселенца, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, справку о назначении группы инвалидности);

семьи, у которых трое и более детей до 16 лет (при себе иметь: паспорт, справку переселенца, идентификационный код, свидетельства о рождении детей);

семьи, которые содержат и воспитывают ребенка-сироту до 16 лет (при себе иметь: паспорт, справку переселенца, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, распоряжение об опекунстве).

Люди с инвалидностью (І группы) получат 3 сертификата по 500 грн (1500 грн). Семьи, указанные в перечне категорий получателей, получают 9 сертификатов по 500 грн (4500 грн).

Скриншот: Facebook/Київська міська організація Червоного Хреста

Мы рассказывали, что в Украине официально зарегистрировались почти полтора миллиона внутренних переселенцев.

Также "Страна" писала, что теперь люди, вынужденные покинуть дом и переехавшие в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения РФ, могут оформить статус внутриперемещенных лиц (ВПЛ) в приложении "Дия" и получить выплату для себя и детей от государства.