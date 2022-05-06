"Укрзализныця" временно прекращает продажу электронных билетов через партнерские сервисы. Купить их пока что можно будет только на официальном сайте "УЗ".

Об этом говорится в сообщении предприятия в Telegram.

В частности, временно не получится купить билеты через Приватбанк, Tickets.ua, Proizd.ua и другие сервисы.

Также доступны для покупки билетов чат-боты "УЗ".

Такие меры объясняют соображениями безопасности.

"Ограничение агентских продаж является временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн-системы "Укрзализныци" и гарантировать бесперебойность их работы", - говорится в сообщении.

Напомним, что на днях "Укрзализныцю" атаковали российские хакеры. В компании предупреждали, что возможны сбои при покупке билетов.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.