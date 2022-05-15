После своей победы на Евровидении 2022 в Турине группа Kalush Orchestra выпустила клип на песню "Стефания", с которой выиграла музыкальный конкурс.

Клип снят в городах под Киевом, по которым прошла война. В ролике на фоне тотальных разрушений и сожженной земли женщины в военной форме несут на руках ребенка. Это матери, которые защищают своих детей, военные, несущие детей матерям.

После основного видеоряда клипа на экране появляется дисклеймер на английском.

"Видео было снято в Буче, Ирпене, Бородянке, Гостомеле - городах возле Киева, которые пострадали от ужасов российской оккупации. Посвящено смелым украинским людям, матерям, защищающим своих детей, всем, кто отдал жизнь за свободу. Каждому мужчине, женщине, каждому невинному ребенку. У войны в Украине множество лиц, но это лицо наших матерей, которое мы храним в сердцах, живет в самые темные времена", - говорится в сообщении на экране.

Напомним, что лидер украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк после выступления на Евровидении обратился к зрителям и прокричал: "Я прошу всех вас. Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите "Азовстали" прямо сейчас!"

Также мы публиковали полное видео выступления группы Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022 в итальянском Турине.