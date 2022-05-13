Советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко опубликовал видео, как он утверждает, огромной очереди за гуманитарной помощью в Мариуполе.

На видео гигантская толпа людей собралась у супрмаркета "Метро", на котором висит вывеска "Центр помощи "Единая Россия". Информация, столовая, медицинская помощь".

По разным данным, в Мариуполе сейчас остаются от 100 до 200 тысяч жителей (у того же Андрющенко в Фейсбуке называлась цифра 150 тысяч).

Между тем сегодня украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что раздаваемой Россией и "ДНР" гумпомощи хватает лишь для 6,5% населения оккупированных территорий.

В "ДНР" же говорят, что в Мариуполе "жизнь налаживается": в городе объявили о начале поставок воды, а также, на отдельные объекты, электричества.

Между тем Москва отказала Киеву в эвакуации тяжелораненых бойцов с мариупольского комбината "Азовсталь".

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.