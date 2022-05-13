Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг возможность эвакуации с "Азовстали" раненных украинских военных, о чем ранее заявляла вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Песков также прокомментировал намерение Киева подписать документ об эвакуации украинских граждан с территории завода:

"Мы исходим из слов нашего президента, в которых шла речь о возможности всех гражданских выйти с территории завода и покинуть территорию в любом направлении по их выбору. А что касается военных, было сказано, что они также могут выйти, сложив оружие. К ним будут относиться соответствующим образом. Всем раненным будет оказана необходимая медицинская помощь", - сказал Песков в комментарии российским СМИ.

Сегодня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне под прикрытием обстрелов прорываются на территорию мариупольской "Азовстали".

Днем ранее Верещук сообщила, что Киев запросил обмен раненых солдат ВСУ на российских военнопленных и попросила политиков не вмешиваться в переговоры об эвакуации с "Азовстали". По её данным, половина бойцов на "Азовстали" - тяжело ранены.

Тем временем война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.