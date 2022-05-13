Эвакуация военных с "Азовстали" начнется со спасения тяжелораненых.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук в эфире телемарафона.

В целом, по словам министра, спецоперация будет иметь несколько этапов, и эвакуация тяжелораненых – первый из них.

"Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации. Начинаем с тяжелораненых. Есть Красный Крест, они сегодня встречаются с россиянами. Провели с ними (МККК), а также с ООН, переговоры и дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ, как именно будет происходить эвакуация с "Азовстали", готовимся к подписанию", – объяснила Ирина Верещук.

По ее словам, на "Азовстали" пока находятся не только бойцы "Азова" – там есть солдаты и офицеры ВСУ, Нацполиции, пограничники.

Она уточнила, что посредником в текущем раунде переговоров выступит Турция.

Ранее "Страна" приводила рассказ Мустафы Джемилева о том, что Анкара предлагала России вывезти украинских военных из Мариуполя и гарантировать, что до конца войны они больше не будут воевать, а останутся в Турции.

По его словам, в ответ на предложение Турции Сергей Шойгу сказал, что Россия "согласна выпустить гражданское население, а что касается военнослужащих, то они должны сдаться, им гарантируют нормальное обращение, и пусть Зеленский даст команду, чтобы они сдались".

Также мы приводили призыв Ирины Верещук к политикам не вмешиваться в переговоры об эвакуации с "Азовстали".