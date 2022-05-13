В Кремле опровергли слухи о том, что украинская власть выдвинула Москве ультиматум по поводу эвакуации военных из мариупольского комбината "Азовсталь".

Комментируя информацию российских Телеграм-каналов о том, что Офис президента Украины якобы пригрозил в случае отказа от эвакуации раненых из "Азовстали" расстрелять всех пленных российских солдат и полностью выйти из переговорного процесса, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал: "Не читайте эти Телеграм-каналы".

Ранее "Страна" приводила рассказ Мустафы Джемилева о том, что Анкара предлагала России вывезти украинских военных из Мариуполя и гарантировать, что до конца войны они больше не будут воевать, а останутся в Турции. По его словам, в ответ на предложение Турции Сергей Шойгу сказал, что Россия "согласна выпустить гражданское население, а что касается военнослужащих, то они должны сдаться, им гарантируют нормальное обращение, и пусть Зеленский даст команду, чтобы они сдались".

Также мы приводили призыв Ирины Верещук к политикам не вмешиваться в переговоры об эвакуации с "Азовстали".