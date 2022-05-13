В Мариуполе противник под прикрытием обстрелов прорывается на территорию завода "Азовсталь".

Об этом в Telegram-канале сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Ситуация день ото дня становится все более сложной", - заявил он и опубликовал кадры из видео одного из командиров "ДНР" Ходаковского.

Напомним, советник мэра считает, что Россия намерена "присоединить" к себе Мариуполь вместе с "ДНР".

Тем временем, на руинах завода "Азовсталь" в Мариуполе продолжаются бои.

Также сообщалось, что враг пытается перекрыть выходы из тоннелей "Азовстали".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.