В Мариуполе назначенные "ДНР" "власти" объявили начало регистрации на получение "компенсаций" за разрушенное жилье и погибших родственников.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Чтобы получить деньги, люди должны указать в заявке, что к уничтожению имущества и гибели человека якобы причастны украинские военные, сообщил он.

За потерю жилья обещают выплачивать 500 тысяч рублей (229 997 грн - Ред.), за погибшего родственника – 3 миллиона рублей (1 379 982,65 грн - Ред.), сообщил Андрющенко.

Если человек отказывается подтверждать, что близкие погибли из-за украинских военных, ему отказывают в полученные "компенсации", сообщил Андрющенко.

"С учетом психологического давления и состояния информационной блокады мариупольцы в надежде подают заявления с соответствующими примечаниями", - написал он.

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