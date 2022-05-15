Украинский бронекатер "Лубны"

Россияне в Мариуполе подняли со дна моря затонувший во время боев за город украинский бронекатер "Лубны".

Об этом свидетельствуют соответствующие фото.

О том, как противник намерен использовать поврежденное судно, не сообщается.

Известно, что катер "Лубны" относится к серии "Гюрза М" - малых бронированных канонерских лодок.

Бронекатер "Лубны" затонул во время боев за Мариуполь

Украинский затонувший бронекатер "Лубны"

Бронекатер "Лубны"

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