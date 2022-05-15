Россияне подняли со дна моря в Мариуполе затонувший во время боев украинский бронекатер "Лубны". Фото
Россияне в Мариуполе подняли со дна моря затонувший во время боев за город украинский бронекатер "Лубны".
Об этом свидетельствуют соответствующие фото.
О том, как противник намерен использовать поврежденное судно, не сообщается.
Известно, что катер "Лубны" относится к серии "Гюрза М" - малых бронированных канонерских лодок.
Ранее мы писали, что ВСУ опубликовали кадры ударов по российскому десантному катеру около Змеиного.
Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.
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