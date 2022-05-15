В воскресенье, 15 мая, идет уже 81-й день войны в Украине после полномасштабного вторжения России.

По последним данным ВСУ продолжили развивать успех под Харьковом. Из Северодонецка впервые за долгое время удалось эвакуировать людей.

В тоже время российские войска стягивают технику для наступления на Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут.

В Мариуполе продолжается мощный штурм "Азовстали" - с применением танков и пехоты.

На острове Змеиный россияне пытаются установить системы ПВО.

О том, как прошел вчерашний день, читайте в итоговом материале за 14 мая.

Ниже онлайн новостей за сегодня. В нем кратко все главные события 15 мая. Материал обновляется.

15 мая

8:31 В Шебекинском районе Белгородской области России был обстрелян приграничный поселок Середа. Один мирный житель получил ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

8:28 Губернатор Сумщины Дмитрий Живицкий сообщает, что вчера ночью били ракетами по Сумскому и Шосткинскому району области. Пострадавших нет.

8:17 Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о ночном Широковской общины в Криворожском районе. По его данным, в полночь противник ударил из "Ураганов" и попал между селами. Никто не пострадал.

8:07 Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о ракетных ударах по объектам инфраструктуры во Львове. Они были нанесены около 4:30. Пока информации о погибших и пострадавших нет.

7:00 Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку об обстановке на театре военных действий.