В Министерстве обороны Украины заявили, что президент России Владимир Путин не дает согласия на эвакуацию военных из "Азовстали".

"Для спасения защитников Азовстали задействованы все возможные международные организации, практически все лидеры мира. Путин не дает согласия", - заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Напомним, что РФ предлагает защитникам Мариуполя сдаться в плен.

Ранее мы писали, что Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.