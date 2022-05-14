Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с завода "Азовсталь".

Речь идет о тяжелораненых, сообщила "Суспильному" вице-премьер Ирина Верещук.

"Там несколько сотен раненых, их нужно спасать в первую очередь, потому что по отношению ко всем сразу россияне не соглашаются. Итак, сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек", — объяснила Верещук.

На предприятии сейчас порядка 600 раненых - такие данные приводили ранее в "Азове".

Ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала не преувеличивать влияние мировых лидеров на ситуацию в Мариуполе. И приготовиться к тому, что результат переговоров по поводу эвакуации военных с завода "Азовсталь" "может не удовлетворить всех".

Кроме того, Верещук попросила политиков и общественных деятелей не мешать переговорам об эвакуации с "Азовстали" и обмене тяжелораненых украинских бойцов на пленных россиян.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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