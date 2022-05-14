Вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала не преувеличивать влияние мировых лидеров на ситуацию в Мариуполе. И приготовиться к тому, что результат переговоров по поводу эвакуации военных с завода "Азовсталь" "может не удовлетворить всех".

Об этом она написала в своем Телеграм-канале.

"Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война – это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. Есть суровые реалии. Поэтому работает только трезвый и прагматичный подход. Нам не следует преувеличивать влияние мировых лидеров. Ибо, если бы это влияние было должным, не было бы войны. Есть указ президента – сделать все возможное и невозможное, чтобы вытащить наших оттуда. Команда работает. Переговоры с врагом очень сложны. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача вытащить наших ребят. Всех. Живыми", - написала чиновница.

Это, видимо, опосредованный ответ на призывы военных из гарнизона Мариуполя к Папе Римскому, Илону Маску, Реджепу Тайипу Эрдогану и прочим известным личностям с просьбой помочь их спасти, комментирует пост Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее Верещук заявляла, что эвакуация военных с "Азовстали" начнется со спасения тяжелораненых.

Также она уже раз призывала политиков не вмешиваться в переговоры об эвакуации с "Азовстали".