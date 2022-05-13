Экс-президенты Украины Петр Порошенко, Виктор Ющенко и Леонид Кучма обратились к мировым лидерам с просьбой организовать эвакуацию украинских военных с "Азовстали".

Обращение опубликовал у себя в Telegram-канале Порошенко.

Оно адресовано государствам-членам ЕС, США и Канаде, Китаю, Турции, другим странам, а также ООН.

Экс-президенты Украины просят всеми имеющимися дипломатическими ресурсами помочь украинской власти спасти жизнь украинцев, которые находятся на "Азовстали".

В заявлении сказано, что блокирование людей на территории завода не имеет никакого военного смысла.

"Сейчас речь уже не идет про равный или неравный бой. На глазах всего мира происходит попытка кровавой мести и расправы россиян над теми, кто, хотя и находится в окружении, но победил их силой духа и силой воли", - сказано в обращении.

Порошенко также заявил о готовности подключиться к переговорам об экстракции защитников "Азовстали", если переговорная группа посчитает это необходимым.

Напомним, вчера вице-премьер Ирина Верещук сообщила о новом раунде переговоров об эвакуации военных с "Азовстали". По ее словам, речь на переговорах об эвакуации военных сейчас идет о спасения тяжелораненых. Однако уже сегодня пресс-секретарь Путина Песков опроверг возможность эвакуации с "Азовстали" раненных украинских военных.

Также мы писали о том, что Эрдоган предлагал Путину вывезти украинских военных с "Азовстали" и оставить их в Турции до конца войны, однако тот отказался.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.