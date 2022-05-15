В Мелитополе, который находится под контролем России, презентовали новые автомобильные номера.

Местные "власти", поставленные российскими военными, утверждают о начале раздачи номеров. На них код UA заменен на новый - TVR.

"Это, вероятно, отсылка к Таврической губернии, куда город входил во времена Российской империи. Вместо флага Украины на номерах - старый, дореволюционный герб Запорожья", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что войска РФ вывезли из Мелитополя в Чечню сельхозтехнику на 5 миллионов долларов.

Также "Страна" сообщала о планах России ввести в Мелитополе с 1 мая рублевую зону.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.