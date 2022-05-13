В захваченном Россией Мелитополе начали раздавали автомобильные номера с изображением герба Запорожья образца 1811 года и надписью "TVR".

Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram-канале в пятницу, 13 мая.

Там в этом видят прямую отсылку к Таврической губернии и считают, что это "не идолопоклонство, а мощная информационно-психологическая операция, направленная на подавление сопротивления местного населения оккупированных территорий".

Напомним, ранее сообщалось о планах России ввести в оккупированном Мелитополе рублевую зону.

Также мы писали, что РФ продолжает использовать авиабазу под оккупированным Мелитополем и перебрасывает на нее вертолеты.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.