В оккупированном Мелитополе раздают автономера с надписью "TVR" и гербом Запорожья образца 1811 года - ОВА
В захваченном Россией Мелитополе начали раздавали автомобильные номера с изображением герба Запорожья образца 1811 года и надписью "TVR".
Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram-канале в пятницу, 13 мая.
Там в этом видят прямую отсылку к Таврической губернии и считают, что это "не идолопоклонство, а мощная информационно-психологическая операция, направленная на подавление сопротивления местного населения оккупированных территорий".
Напомним, ранее сообщалось о планах России ввести в оккупированном Мелитополе рублевую зону.
Также мы писали, что РФ продолжает использовать авиабазу под оккупированным Мелитополем и перебрасывает на нее вертолеты.
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