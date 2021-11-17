На своем плановом заседании, которое прошло в Киеве 17 ноября, Кабинет министров Украины принял важное решение, которое касается обеспеченных и креативных водителей. Члены правительства обновили свои требования к номерным знакам.

Так, в частности министры прописали, что по номерным знакам, которые изготавливаются по индивидуальному заказу, будут разработаны отдельные требования Министерства внутренних дел.

А пункт документа, в котором приводились примеры индивидуальных номеров (типа BONUS, Облако и прочее) вообще исключили из текста.

Но в тоже время министры оставили норму о том, что индивидуальный автомобильный номер должен содержать от 3 до 8 символов, и при этом допускается альтернатива по буквам и цифрам (ранее было от 3 до 7 букв или цифр - Ред.).

Для мотоциклов предполагается разрешить от 3 до 6 символов на номерных знаках (сейчас - 3-6 символов или 2-5 букв и цифр - Ред.).

Ранее "Страна" сообщала, что Кабинет министров 17 ноября решил увеличить штрафы бизнесу за налоговые нарушения в десятки раз.

В частности, предлагается внести изменения в несколько статей Кодекса об административных нарушениях, предусмотрев ответственность для руководителей и должностных лиц предприятий за нарушение порядка ведения налогового учета, подачи налоговых и аудиторских отчетов.