Министерство внутренних дел Украины исключит из новых номерных знаков для электромобилей символы Z и V.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Фрис со ссылкой на замминистра внутренних дел Богдана Драпятого на своей странице в Facebook.

По информации народного депутата, вместо запрещенных букв будет введен символ Y.

Напомним, Верховная Рада приравняла буквы Z и V к нацистской и коммунистической символике.

Также мы писали, что "Укрпочта" останавливает выпуск марок и конвертов с буквенными номиналами V и Z.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.